Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Тулуза
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Лорьян
21
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне
Верона
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Аталанта
20
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Лас-Пальмас
02
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Салават Юлаев
06
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Сокол
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Черноморец
Футбол. Зарубежный
18:05
Ланс
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Марсель
Гавр
30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
13:30
Монца
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Ренн
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Барселона
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Лада
42
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
12
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
16Ничья сборной России с Катаром
16:06 (мск), источник: ТАСС

Самсонова проиграла Свентек в финале теннисного турнира в Пекине

Российская спортсменка смогла взять четыре гейма у второй ракетки мира.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 8 октября. Россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Свёнтек, которая была посеяна на турнире под вторым номером. Самсонова не получила номер посева.

В текущем сезоне россиянка в третий раз играла в финалах турниров WTA. В феврале она уступила швейцарке Белинде Бенчич в решающем матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби. В августе Самсонова в финале соревнований категории WTA 1 000 в Монреале проиграла американке Джессике Пегуле.

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Свёнтек 22 года, она является второй ракеткой мира. В апреле 2022 года польская спортсменка возглавила мировой рейтинг, она занимала первую строчку в течение 75 недель. Свёнтек выиграла 16-й титул WTA и 5-й в текущем сезоне. Полька четыре раза завоевывала титула на турнирах Большого шлема: трижды побеждала на Roland Garros (2020, 2022, 2023) и один раз — на US Open (2022).

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней, мы увидели в том эпизоде"
Шведский боксер заявил, что отказался от рукопожатия с россиянином не из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь