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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Рыбакина побила рекорд Серены Уильямс и Каролины Плишковой

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина побила рекорд по количеству эйсов за один сезон в турнирах WTA 1000.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Рыбакина выполнила в общей сложности 38 подач на вылет на турнире в Пекине, доведя количество эйсов до 235 эйсов за весь сезон 2023 года и превзойдя таким образом рекордный показатель Каролины Плишковой и Серены Уильямс, сообщает Tennis World USA.

Чешка Каролина Плишкова в 2019 году набрала 234 эйса в турнирах WTA 1000, а до того американка Серена Уильямс сумела выполнить 233 подачи на вылет за один сезон.

Рыбакина отлично выступила в Пекине, но не выиграла титул. Казашка без особых проблем дошла до полуфинала турнира, проиграв всего один сет на пути к четвертьфиналу. Однако после крупной победы над Ариной Соболенко на этой стадии, Рыбакина в полуфинале уступила Людмиле Самсоновой (6:7, 3:6).

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