Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира в Китае

В сегодняшнем матче второго квалификационного раунда белорус, занимающий 503-е место в мировом рейтинге, переиграл китайского теннисиста Фацзин Суня, у которого 407-я позиция, — 6:3, 6:4. В первом круге Егор Герасимов оказался сильнее еще одного представителя Китая — Линьянг Сяо (780-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:2.

Также сегодня белоруска Виктория Азаренко (19) стартует на женском турнире категории WTA-250 в Гонконге с призовым фондом $259,3 тыс. В 1/16 финала одиночного разряда она сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (60). Соперницей Александры Саснович (89) будет бразильянка Беатрис Хаддад Майя (20). В парном разряде Саснович выступит вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой, а белоруска Лидия Морозова будет играть в тандеме с польской теннисисткой Катажиной Питер.