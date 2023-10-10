Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Автомобилист
41
Хоккей. НХЛ
11.10
Тампа-Бэй
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Ак Барс
03
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Лада
30
Хоккей. НХЛ
11.10
Питтсбург
Чикаго
Хоккей. НХЛ
11.10
Вегас
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
10:00 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира в Китае

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $139 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем матче второго квалификационного раунда белорус, занимающий 503-е место в мировом рейтинге, переиграл китайского теннисиста Фацзин Суня, у которого 407-я позиция, — 6:3, 6:4. В первом круге Егор Герасимов оказался сильнее еще одного представителя Китая — Линьянг Сяо (780-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:2.

Также сегодня белоруска Виктория Азаренко (19) стартует на женском турнире категории WTA-250 в Гонконге с призовым фондом $259,3 тыс. В 1/16 финала одиночного разряда она сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (60). Соперницей Александры Саснович (89) будет бразильянка Беатрис Хаддад Майя (20). В парном разряде Саснович выступит вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой, а белоруска Лидия Морозова будет играть в тандеме с польской теннисисткой Катажиной Питер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь