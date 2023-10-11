Российская теннисистка, живущая в США, боится возвращаться в Россию. Она публично поддерживала Украину

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«Иногда мне говорят: “А че ты не съездишь домой?”. Я скажу так. На 90% думаю, что мне ничего не сделают, и я спокойно залечу и вылечу. Но 10% риска, что что-то пойдет не так, меня не устраивают. Не для того я последние 5 лет жизни иммигрировала, чтобы себя так подставлять…», — написала 23-летняя девушка в популярной соцсети.

Этот текст Юрченко сопроводила видео, на котором спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит следующее: «Когда говорим о релокантах… Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут… Если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен».