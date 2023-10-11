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11 октября, источник: Sport24

Российская теннисистка, живущая в США, боится возвращаться в Россию. Она публично поддерживала Украину

Российская теннисистка Алена Юрченко, которая уже завершила игровую карьеру и в настоящее время живет и работает тренером в США, призналась, что она боится возвращаться в Россию.

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Источник: Без источника

«Иногда мне говорят: “А че ты не съездишь домой?”. Я скажу так. На 90% думаю, что мне ничего не сделают, и я спокойно залечу и вылечу. Но 10% риска, что что-то пойдет не так, меня не устраивают. Не для того я последние 5 лет жизни иммигрировала, чтобы себя так подставлять…», — написала 23-летняя девушка в популярной соцсети.

Этот текст Юрченко сопроводила видео, на котором спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит следующее: «Когда говорим о релокантах… Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут… Если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен».

Юрченко после начала специальной военной операции публично поддерживала Украину в соцсети. 24 февраля 2022 года она опубликовала украинский флаг, а в мае того же года фотографировалась в футболке цветов флага Украины с оскорбительной надписью. Кроме того, Юрченко жестко критиковала действующий «режим» в России, обвиняя во лжи.

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