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16:16 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: российские теннисисты в полном составе попадают на Олимпийские игры

Решение по допуску россиян будет принимать международная федерация, подчеркнул президент Федерации тенниса России.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты из России в полном составе попадают на Олимпийские игры 2024 года, но решение по их участию в соревнованиях в Париже будет вынесено не раньше января. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января, — сказал Тарпищев. — В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры».

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

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