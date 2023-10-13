Тарпищев: российские теннисисты в полном составе попадают на Олимпийские игры
Решение по допуску россиян будет принимать международная федерация, подчеркнул президент Федерации тенниса России.
Решение по допуску россиян будет принимать международная федерация, подчеркнул президент Федерации тенниса России.
МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты из России в полном составе попадают на Олимпийские игры 2024 года, но решение по их участию в соревнованиях в Париже будет вынесено не раньше января. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января, — сказал Тарпищев. — В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры».
На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.