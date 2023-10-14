Саснович и Калашникова вышли в финал парного разряда турнира в Гонконге

Сегодня Саснович и Калашникова обыграли в полуфинальном матче представительницу Казахстана Анну Данилину и россиянку Александру Панову — 6:4, 6:3. Завтра в финале белорусско-грузинский тандем встретится с китаянками Чань И Тан и Чиа-И Цао, которые в первом полуфинале одолели белоруску Лидию Морозову и польскую теннисистку Катажину Питер — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6.
Завтра в решающем поединке одиночного разряда чешская теннисистка Катерина Синякова (85-й номер мирового рейтинга) встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес (60), которая победила в первом раунде белоруску Викторию Азаренко (19).
В полуфинале мужского турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $130 тыс. белорусский теннисист Егор Герасимов (503) проиграл в двух сетах португальцу Нуну Боргесу (85) — 2:6, 1:6. В финальном поединке соперником португальца будет представитель США Александр Ковачевич (146).