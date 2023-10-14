Саснович и Калашникова вышли в финал парного разряда турнира в Гонконге

Сегодня Саснович и Калашникова обыграли в полуфинальном матче представительницу Казахстана Анну Данилину и россиянку Александру Панову — 6:4, 6:3. Завтра в финале белорусско-грузинский тандем встретится с китаянками Чань И Тан и Чиа-И Цао, которые в первом полуфинале одолели белоруску Лидию Морозову и польскую теннисистку Катажину Питер — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6.