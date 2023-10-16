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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана в парном разряде совершила впечатляющий рывок в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Казахстана в парах Анна Данилина совершила фантастический взлет в одиночном разряде рейтинга WTA, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

Данилина, занимавшая 1016 место, поднялась на 221 строчку и теперь располагается на 795-м месте в одиночном разряде. На турнире в Гонконге казахстанка сенсационно одолела соперницу из Индии Карман Тханди (№ 238) — 7:6, 6:7, 6:2, после чего победила россиянку Дарью Лодикову (№ 353) — 6:4, 6:2. Она была остановлена лишь в полуфинале, проиграв сопернице из Польши Магдалене Френх (№ 69) — 2:6, 2:6.

В парном рейтинге она по-прежнему лидирует среди казахстанок, занимая 32-е место.

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