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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Бельгии

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

Бублик в паре с российским теннисистом Александром Шевченко обыграл бельгийский дуэт Михаэль Гертс/Готье Онклин — 7:6 (7:4), 4:6, 12:10.

За выход в финал Бублик и Шевченко встретятся с победителем матча Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Франция) — Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия).

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