Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Бельгии
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.
Бублик в паре с российским теннисистом Александром Шевченко обыграл бельгийский дуэт Михаэль Гертс/Готье Онклин — 7:6 (7:4), 4:6, 12:10.
За выход в финал Бублик и Шевченко встретятся с победителем матча Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Франция) — Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия).