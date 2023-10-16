Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Бельгии

Бублик в паре с российским теннисистом Александром Шевченко обыграл бельгийский дуэт Михаэль Гертс/Готье Онклин — 7:6 (7:4), 4:6, 12:10.

За выход в финал Бублик и Шевченко встретятся с победителем матча Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Франция) — Константин Францен/Хендрик Йебенс (Германия).