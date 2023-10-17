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10:38 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов пробился в ⅛ финала теннисного турнира в Шэньчжэне

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился во второй раунд турнира ATP Challenger Tour в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $80 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем поединке 1/16 финала белорус, занимающий 397-е место в мировом рейтинге, всего за час переиграл в двух сетах представителя Казахстана Дениса Евсеева (240-й номер рейтинга АТР) — 6:2, 6:2. В основную сетку Егор Герасимов вышел через квалификацию, победив индонезийского теннисиста Джастина Барки (675) — 7:5, 6:1. Еще один белорус Николай Голяк (368) уступил сегодня французу Теренсу Атману (132) — 1:6, 4:6. В первом круге парного разряда Голяк и грек Маркос Каловелонис обыграли канадско-французский тандем Стивен Диас / Артур Вебер — 6:2, 6:3.

В 1/16 финала женского турнира в китайском Наньчане с призовым фондом $259,3 тыс. белоруска Александра Саснович (90) встретится сегодня со словацкой теннисисткой Викторией Грунчаковой (113). В первом круге парного разряда Саснович и россиянка Камилла Рахимова сыграют с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой и японкой Нао Хибино. Белоруска Лидия Морозова и полька Катажина Питер будут соперничать с австралийско-норвежским дуэтом Кимберли Биррелл / Ульрикке Эйкери.

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