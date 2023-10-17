Егор Герасимов пробился в ⅛ финала теннисного турнира в Шэньчжэне

В сегодняшнем поединке 1/16 финала белорус, занимающий 397-е место в мировом рейтинге, всего за час переиграл в двух сетах представителя Казахстана Дениса Евсеева (240-й номер рейтинга АТР) — 6:2, 6:2. В основную сетку Егор Герасимов вышел через квалификацию, победив индонезийского теннисиста Джастина Барки (675) — 7:5, 6:1. Еще один белорус Николай Голяк (368) уступил сегодня французу Теренсу Атману (132) — 1:6, 4:6. В первом круге парного разряда Голяк и грек Маркос Каловелонис обыграли канадско-французский тандем Стивен Диас / Артур Вебер — 6:2, 6:3.