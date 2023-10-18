Саснович и Рахимова вышли в ¼ финала парного разряда турнира в Китае

Сегодня белорусско-российский тандем обыграл представительницу Грузии Оксану Калашникову и японку Нао Хибино — 6:3, 6:2. В матче за выход в полуфинал Саснович и Рахимова встретятся с чешско-китайской парой Тереза Михаликова / Сюй Ифань. В первом раунде одиночного разряда Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга) победила словацкую теннисистку Викторию Грунчакову (113) — 6:1, 6:3, а в ⅛ финала сыграет с россиянкой Валерией Савиных (146).

Во втором круге турнира в тунисском Монастире белорусская теннисистка Ирина Шиманович (176) будет соперничать с бельгийкой Элизе Мертенс (36). В 1/16 финала белоруска переиграла бразильянку Лауру Пигосси (120) — 6:3, 6:2. В первом матче парного разряда Шиманович и россиянка Алена Фомина-Клоц встретятся с итальянским дуэтом Сара Эррани / Ясмин Паолини.