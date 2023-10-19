Бублик проиграл матч за выход в полуфинал турнира в Антверпене

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В четвертьфинале он вместе с россиянином Александром Шевченко проиграл дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Хьюго Нис (Монако) — 3:6, 3:6. Матч продлился 51 минуту.

В полуфинале, 20 октября, Гласспул и Нис сыграют против пары Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).