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19 октября, источник: Vesti.kz

Бублик проиграл матч за выход в полуфинал турнира в Антверпене

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал парного турнира ATP в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В четвертьфинале он вместе с россиянином Александром Шевченко проиграл дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Хьюго Нис (Монако) — 3:6, 3:6. Матч продлился 51 минуту.

В полуфинале, 20 октября, Гласспул и Нис сыграют против пары Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).

Напомним, ранее Бублик вышел в четвертьфинал одиночного турнира в Антверпене, обыграв в ⅛ финала француза Грегуара Барреру — 6:4, 6:2. Матч за выход в полуфинал казахстанец проведет против другого представителя Франции Джованни Мпеши-Перрикара.

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