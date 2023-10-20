Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене, в трёх сетах обыграв Мпетчи Перрикара

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил семь двойных ошибок. На счету Джованни Мпетчи Перрикара — 18 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и три двойные ошибки.