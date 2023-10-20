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17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене, в трёх сетах обыграв Мпетчи Перрикара

Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

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Источник: ktf.kz

В трёх сетах матча ¼ финала спортсмен обыграл 226-ю ракетку мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикара. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил семь двойных ошибок. На счету Джованни Мпетчи Перрикара — 18 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и три двойные ошибки.

За выход в финал Александр Бублик поборется с победителем матча Максимильяна Мартерера (Германия, Q) и Юго Гастона (Франция). Соперник казахстанца определится сегодня, 20 октября, вечером.

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