Казахстанская теннисистка выиграла шестой титул в сезоне

В финале Жибек и Мартына обыграли француженку Ясмин Мансури и бельгийку Лару Солден со счетом 6:0, 6:3.

Таким образом, по информации пресс-службы ФТК, Куламбаева выиграла шестой титул серии ITF в парном разряде в нынешнем сезоне. В общей сложности это уже 25-й титул в ее карьере.