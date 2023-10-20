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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка выиграла шестой титул в сезоне

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вместе с полькой Мартыной Кубкой выиграла парный разряд турнира серии ITF W25 в Шербуре (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В финале Жибек и Мартына обыграли француженку Ясмин Мансури и бельгийку Лару Солден со счетом 6:0, 6:3.

Таким образом, по информации пресс-службы ФТК, Куламбаева выиграла шестой титул серии ITF в парном разряде в нынешнем сезоне. В общей сложности это уже 25-й титул в ее карьере.

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