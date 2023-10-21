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13:53 (мск), источник: ТАСС

Карацев вышел в финал теннисного турнира в Токио

В решающем матче россиянин сыграет с американцем Беном Шелтоном.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 21 октября. Россиянин Аслан Карацев обыграл японца Синтаро Мотидзуки в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина, не получившего номер посева на турнире. Японец стал участником соревнований как обладатель wild card — специального приглашения от организаторов. В начале первого сета матч был прерван из-за дождя, вскоре крыша стадиона была закрыта и встреча продолжилась. В решающем матче Карацев сыграет с 21-летним американцем Беном Шелтоном, который впервые вышел в финал турнира ATP. Ранее в субботу Шелтон обыграл соотечественника Маркоса Гирона в другом полуфинале — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Для Карацева этот финал станет пятым в карьере, в 2021 году он победил на турнирах в Дубае и Москве, в 2022-м стал чемпионом соревнований в Сиднее. Единственным проигранным финалом россиянина остается матч против итальянца Маттео Берреттини на турнире в Белграде (2021).

Карацеву 30 лет, он занимает 50-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе российской команды он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

20-летний Мотидзуки занимает 215-ю позицию в мировом рейтинге, до начала соревнований в Токио он не выиграл в основных сетках турниров ATP ни одного матча. Выход в первый круг Уимблдона 2023 года является лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема.

Турнир в Токио проводится на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований Мотидзуки. Из россиян соревнования выигрывал Даниил Медведев (2018).

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