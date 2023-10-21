Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в Бельгии

Источник: ATP Tour

Матч продолжался 1 час и 25 минут. Он завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу 36-й ракетки мира из Казахстана. Также благодаря этому успеху Бублик вышел вперед в счете личных встреч с Мартерером, занимающим 127-е место в рейтинге — 2:1.

Для Бублика это девятый одиночный финал турнира АТР в карьере. В этом году он уже первенствовал на соревнованиях АТР 500 в Галле (Германия). Всего на его счету две победы в восьми предыдущих финалах.

Соперник по финалу определится в противостоянии между греком Стефаносом Циципасом (№ 7) и французом Артюром Фисом (№ 38).