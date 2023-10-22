Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF) в китайском Чэнду.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF) в китайском Чэнду.
В финале 16-летняя Корнеева со счетом 6:0, 6:3 победила японку Сару Саито. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.
Корнеева, занимающая 165-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) стала второй россиянкой, выигравшей юниорский итоговый турнир. В 2016 году побеждала Анна Блинкова.
Ранее в октябре Корнеева дебютировала на турнире категории WTA, дойдя до второго круга соревнований в Гонконге.