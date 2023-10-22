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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звонарева в паре с немкой выиграла турнир в Наньчане

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд выиграла теннисный турнир в Наньчане (Китай), призовой фонд которого составляет около 260 тысяч долларов.

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Источник: Пресс-служба Уимблдона

В финальной встрече Звонарева и Зигемунд, посеянные под вторым номером, обыграли дуэт японок Эри Ходзуми/Макото Ниномия (4-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.

Для 39-летней Звонаревой этот титул в парном разряде стал 15-м в карьере. 35-летняя Зигемунд одержала 13-ю победу в карьере.

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