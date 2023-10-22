Звонарева в паре с немкой выиграла турнир в Наньчане

Звонарева в паре с немкой выиграла турнир в Наньчане

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд выиграла теннисный турнир в Наньчане (Китай), призовой фонд которого составляет около 260 тысяч долларов.