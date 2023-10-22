Лучший теннисист Казахстана стал победителем турнира ATP 250 в Бельгии

Казахстанец в финале турнира обыграл 19-летнего француза Артура Фиса со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале француз выбил седьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции.

Бублик завоевал свой третий титул ATP в карьере и второй в 2023 году. Теперь казахстанец в обновленном рейтинге ATP вернется в топ-30 и станет 30-й ракеткой мира. Добавим, что победа в Антверпене принесла Бублику 102 460 евро призовых.