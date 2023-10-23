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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

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Источник: BNP Paribas Open

Что касается казахстанок, выступающих в одиночке, то первая ракетка страны Елена Рыбакина поднялась с пятого места на четвертое. Юлия Путинцева откатилась на четыре позиции и теперь 70-я в списке.

Топ-3 остался без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина потеряла 25 позиций, опустившись на 57-е место. Рыбакина потеряла три строчки, расположившись на 118-й.

Первые две строчки в парном разряде делят американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, находившиеся ранее на три ступеньки ниже. Топ-3 замыкает австралийка Сторм Хантер, которая до этого была на втором месте.

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