Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге

Источник: BNP Paribas Open

Что касается казахстанок, выступающих в одиночке, то первая ракетка страны Елена Рыбакина поднялась с пятого места на четвертое. Юлия Путинцева откатилась на четыре позиции и теперь 70-я в списке.

Топ-3 остался без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина потеряла 25 позиций, опустившись на 57-е место. Рыбакина потеряла три строчки, расположившись на 118-й.