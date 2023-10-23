Бублик узнал цену победы в финале турнира в Бельгии
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.
Так, первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, после победы на турнире ATP 250 в бельгийском Антверпене, улучшил свое положение на шесть позиций, поднявшись на 30-е место.
Топ-3 остался прежним: Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания) и Даниил Медведев (Россия).
Что касается лучших казахстанских парников, то Александр Недовесов опустился с 43-го места на 44-е, а Андрей Голубев поднялся на пять строчек, расположившись на 57-й позиции.
В топ-3 те же лидеры: Остин Крайчек (США), Иван Додиг (Хорватия) и Уэсли Колхоф (Нидерланды).