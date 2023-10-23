Хачанов победил Сафиуллина в российском дерби в Вене. Они не играли друг с другом 11 лет

В понедельник, 23 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) начались матчи в основной сетке. В числе 32 участников оказались сразу пятеро россиян, и двое из них играли сегодня, причём друг с другом. 16-я ракетка мира Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, сражался с Романом Сафиуллиным, занимающим 43-е место в мировой классификации.

Хачанов и Сафиуллин ударно провели вторую половину сентября. Карен впервые за пять лет завоевал титул, выиграв турнир ATP-250 в Чжухае, а Роман остановился в шаге от трофея, проиграв Александру Звереву в финале Чэнду. Однако затем у них наступил небольшой спад. Особенно у Хачанова, который на других азиатских турнирах потерпел три поражения в четырёх матчах. Сафиуллин же после Чэнду дошёл до третьего круга «Мастерса» в Шанхае, а в Стокгольме проиграл во втором раунде.

Карен и Роман — почти ровесники: первому 27 лет, второму — 26. Они знакомы с детства. В полуфинале Ozerov Cup 2012 года Сафиуллин обыграл Хачанова. Десять лет спустя они могли сыграть друг с другом в полуфинале турнира в Белграде, то есть уже на взрослом уровне. Но тогда Роман не смог выйти на матч из-за проблем со здоровьем. И вот только теперь, по прошествии 11 лет, состоялась новая встреча.

В первом сете игроки дошли до 2:2 без брейк-пойнтов, не говоря уже о брейках. В пятом гейме Хачанов заработал двойной брейк-пойнт, но Сафиуллин благодаря активной игре отыграл его. Однако после этого Роман допустил две ошибки в розыгрышах — так Карен с третьей попытки взял подачу соперника.

Сделать ответный брейк Сафиуллин так и не смог. В восьмом гейме, когда Хачанов подавал при 4:3 в свою пользу, Роман из 40:0 в пользу оппонента сделал «ровно», но большего добиться не сумел. А в 10-м гейме Карен, подавая на сет при 5:4, ушёл с 0:30 и реализовал второй сетбол — 6:4 за 42 минуты. За всю партию он допустил всего одну невынужденную ошибку при 11 активно выигранных очках, а его соперник записал на свой счёт 14 виннерсов и три невынужденные.

В начале второго сета Сафиуллин попытался переломить ситуацию. В первом гейме он под ноль взял свою подачу, а во втором заработал брейк-пойнт, но упустил его — 1:1. А вот Хачанов в третьем гейме с третьего брейк-пойнта дожал соперника, после чего забрал и свой гейм — 3:1.

В пятом гейме Карен за счёт ошибок Романа заполучил ещё один брейк-пойнт, но не использовал его. У Сафиуллина же больше не было шансов восстановить равновесие. Хачанов, подавая на матч при 5:4, уверенно выиграл заключительный гейм — 6:4, 6:4 чуть более чем за полтора часа.

Вот так Хачанов вышел в ⅛ финала турнира в Вене, победив Сафиуллина через 11 лет после того матча на Ozerov Cup — 2012. Во втором круге Карен сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Завтра, 24 октября, в борьбу вступит Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, а в среду, 25 октября, — Даниил Медведев (1) и Аслан Карацев (SE). Турнир в Вене завершится в воскресенье, 29 октября.