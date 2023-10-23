Элина Свитолина заявила, что на неё пагубно влияют матчи с россиянками и белорусками

Свитолина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, за это время успела сыграть с белорусками Ариной Соболенко, Викторией Азаренко и Александрой Саснович, а также с россиянками Анной Блинковой, Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.