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25 октября, источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев с уверенной победы начал защиту титула на турнире ATP-500 в Вене

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим обладателем титула которого является.

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В стартовом матче Медведев (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 38-ю ракетку мира, 19-летнего представителя Франции Артюра Фиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 16 минут. Медведев четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Фиса четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Стоит отметить, что юный Фис находится в хорошей форме: на прошлой неделе он дошёл до финала турнира в Антверпене.

За выход в четвертьфинальный раунд Вены Медведев сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. А в случае победы над Димитровым за путёвку в полуфинал он сразится с соотечественником Кареном Хачановым (8).

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