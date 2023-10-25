Даниил Медведев с уверенной победы начал защиту титула на турнире ATP-500 в Вене

В стартовом матче Медведев (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 38-ю ракетку мира, 19-летнего представителя Франции Артюра Фиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 16 минут. Медведев четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Фиса четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Стоит отметить, что юный Фис находится в хорошей форме: на прошлой неделе он дошёл до финала турнира в Антверпене.