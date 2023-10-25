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25 октября, источник: Чемпионат.com

Без кортов и персонала за 4 дня до турнира. Мексика не готова принять женский Итоговый?

Первая ракетка мира Соболенко и её тренеры возмущены условиями в Канкуне.

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До женского Итогового турнира осталось четыре дня. Во второй раз соревнования пройдут в Мексике: в 2021 году финал состоялся в Гвадалахаре, а в этом сезоне восемь лучших теннисисток года сыграют в Канкуне. Все участницы уже прибыли на место. Только место, кажется, совсем не готово принять всех прибывших.

Впервые о проведении женского Итогового в Канкуне стало известно 7 сентября. Генеральный директор WTA Стив Саймон объяснил выбор мексиканского города в качестве хозяина финальных соревнований.

«Я хотел бы выразить признательность организаторам турнира в Канкуне компании GS Sports Management за их готовность принять итоговый турнир WTA в этом году. Этот финал подарит фантастические впечатления всем и станет достойным финалом WTA-тура 2023 года», — сказал в начале осени глава WTA.

Сегодня с теми заявлениями Саймона о готовности Канкуна принять Итоговый можно поспорить. Иностранные журналисты поделились в социальных сетях видео с неготовыми кортами и строительными лесами вместо инфраструктуры.

Площадка окружена заборами и забита машинами, строителями и производственными боксами. От центрального корта — только зачаток трибун.

Организаторы турнира в социальных сетях показывают, как они встречают участниц: с национальными костюмами, музыкой и улыбками. Так, например, в Мексике поприветствовали белоруску и первую ракетку мира Арину Соболенко:

О состоянии корта руководство соревнований пока не высказывалось. Зато на этот счёт высказались тренеры спортсменок. Первым в социальных сетях снимками неготовой площадки поделился Антон Дубров, тренер Соболенко.

«Два тренировочных корта до субботы. Работает всего один стрингер», — подписал видео с кортов Дубров, а также отметил аккаунт WTA.

Эти кадры Дуброва репостнули себе Соболенко, Стефано Вуков, тренирующий четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину, и Исаам Джелали, работающий с седьмой ракеткой мира Онс Жабер. В WTA на кадры тренеров и спортсменок никак не отреагировали.

Итоговый в Канкуне начнётся в воскресенье, 29 октября. Участие в нём примут Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Онс Жабер, Ига Свёнтек, Мария Саккари, Джессика Пегула, Каролина Мухова, Кори Гауфф и Маркета Вондроушова.

Арина Полуянова

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