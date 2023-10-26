Самсонова победила Чжу Линь на малом итоговом турнире WTA в Чжухае

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

Также в группе «Роза» выступает другая россиянка Вероника Кудерметова, с которой Самсонова сыграет в пятницу. Россиянка Дарья Касаткина, попавшая в группу «Азалия» к чешке Барборе Крейчиковой и Магде Линетт из Польши, в четверг вышла в полуфинал турнира.