Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
11
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
17«ПСЖ» разгромил «Милан»
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
26 октября, источник: Спорт РИА Новости

Самсонова победила Чжу Линь на малом итоговом турнире WTA в Чжухае

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла китаянку Чжу Линь в матче группы «Роза» на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае с призовым фондом, превышающим 2,4 миллиона долларов.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

Также в группе «Роза» выступает другая россиянка Вероника Кудерметова, с которой Самсонова сыграет в пятницу. Россиянка Дарья Касаткина, попавшая в группу «Азалия» к чешке Барборе Крейчиковой и Магде Линетт из Польши, в четверг вышла в полуфинал турнира.

Турнир проходит впервые с 2019 года. Соревнования не проводились в связи с пандемией коронавируса и из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. В 2019 году победила Арина Соболенко из Белоруссии. В WTA Elite Trophy, малом итоговом турнире, принимают участие 12 лучших теннисисток, не отобравшихся на итоговый турнир WTA.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ
Отказывается от денег и медалей. Почему Туктамышева пропускает сезон
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь