Медведев обеспечил российское дерби в Вене. А Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир

В четверг, 26 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене заканчиваются матчи второго круга. Сегодня на корт выходили двое россиян: чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и пятый номер мировой классификации Андрей Рублёв (3).

Первым свой поединок проводил Рублёв, которому в соперники достался 22-летний итальянец Маттео Арнальди, 46-я ракетка мира. В первом круге россиянин в двух сетах обыграл австралийца русского происхождения Алексея Попырина (7:6, 6:4), а Арнальди на двух тай-брейках расправился с испанским квалифаером Альбертом Рамос-Виньоласом.

Чтобы досрочно обеспечить себе попадание на Итоговый чемпионат ATP, куда, помимо Медведева, уже квалифицировались Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер, Рублёву необходимо было выиграть у Арнальди. После выхода во второй круг Вены Андрей высказался на эту тему. «С каждым матчем чувствуешь, что ты на шаг ближе. С каждым днём, с каждой победой. Дверь приоткрылась, и я вижу, что за ней. Но я ещё не там», — цитирует его пресс-служба ATP.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил уверенность, что Рублёв попадёт на Итоговый. «Сейчас у него главная задача — попасть на Итоговый турнир. У Рублёва сейчас благоприятная ситуация для попадания туда. При этом в прошлом сезоне он не так хорошо выступал на финише сезона, а в этом году, учитывая его форму и выступления на турнирах, он обязан попадать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Рублёв отлично вошёл в матч, чего не скажешь о его сопернике. Первые семь очков остались за россиянином — иными словами, Андрей под ноль забрал свой гейм, а затем вышел на тройной брейк-пойнт. Но тут включился и Арнальди, который во втором гейме, очутившись в сложной ситуации, не отдал подачу, отыграв в общей сложности четыре брейк-пойнта.

На протяжении почти всего первого сета Рублёв неплохо проводил геймы на подаче — за одним исключением. В седьмом гейме он дважды подряд ошибся в игре на задней линии, за счёт чего его оппонент заработал брейк-пойнт. Но затем Андрей вновь включил подачу и отыгрался. А единственный брейк в партии состоялся в её концовке. В 10-м гейме Рублёв не смог реализовать сетбол на приёме, зато смог в 12-м — со второй попытки. Так Андрей забрал сет со счётом 7:5 за 49 минут.

Во второй партии Рублёв решил не откладывать дело в долгий ящик, вцепился в чужую подачу во втором гейме, и его усилия увенчались успехом — 2:0. В заключительном розыгрыше этого гейма россиянин здорово оборонялся, итальянец вышел к сетке, пробил по линии с лёта вроде бы в противоход, Андрей выполнил свечу под заднюю линию, а у соперника не прошёл удар между ног.

В шестом гейме Рублёв снова был близок к брейку, но упустил брейк-пойнт. Однако брать подачу оппонента ему уже и не требовалось. Подавая на матч при 5:3, россиянин не отдал сопернику ни очка — 7:5, 6:3 за 1 час 27 минут.

Вот так Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вене. На этой стадии он сыграет с 10-й ракеткой мира Александром Зверевым (5). Кроме того, Андрей официально обеспечил себе место на Итоговом чемпионате ATP. Таким образом, на турнире в Турине в ноябре сыграют два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

А Медведев, действующий чемпион турнира в Вене, играл с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. В первом круге соперники не потеряли ни сета: россиянин обыграл 19-летнего француза Артюра Фиса, а Димитров — 21-летнего Лоренцо Музетти из Италии. По игре Даниил значительно превосходил Фиса, но, как ни парадоксально, дальше мог пройти Артюр — к счастью, эпизод с отскочившим в зрительницу мячом не стали разбирать на предмет возможной дисквалификации первой ракетки России.

«Я немного нервничал перед матчем. Артюр жаждет большой победы. И однажды он её добьётся. К счастью, мне удалось хорошо подавать, хорошо играть, разобраться в том, что он предлагает. У меня всё получилось, и я очень доволен», — сказал после матча Медведев, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Стоит отметить ещё вот что. Расписание было составлено таким образом, что у Димитрова был полноценный день отдыха в преддверии встречи с Медведевым, в то время как Даниил играл вчера. Однако в целом Григора можно назвать удобным соперником для него. По личным встречам счёт был 5−2 в пользу россиянина, в том числе 1−0 в 2023 году. Болгарин уступил оппоненту в полуфинале турнира в Роттердаме, который тот в итоге выиграл.

Отчётный матч начался с того, что соперники взяли по гейму на подаче. А в третьем гейме у Медведева начались проблемы, хотя, казалось бы, ничто не предвещало их. Россиянин начал с 30:0 на подаче, но затем растерял преимущество и подарил Димитрову брейк-пойнт. Даниил тут же исполнил эйс — так Григор упустил брейк-пойнт. Но это было ещё не всё. Медведев продолжал ошибаться, допустив к тому же двойную на геймболе, а после третьего «ровно» отдал ещё два розыгрыша, а вместе с ними — весь гейм. После этого Димитров подал под ноль — 3:1 в пользу болгарина.

В седьмом гейме Медведев, когда счёт был уже 2:4 не в его пользу, вновь отдал свою подачу. События развивались похожим образом: 30:0, а затем ошибки. Причём на этот раз Димитров взял подачу соперника с первого же брейк-пойнта — 5:2 в пользу болгарина.

Подать на сет Григор не смог — Даниил отыграл один брейк. Но развить успех, увы, не сумел. В девятом гейме Медведев, подавая, подарил болгарину двойной сетбол. Включив подачу, россиянин сделал «ровно», но тут же допустил двойную. Даниил отыграл и этот сетбол за счёт ошибки Григора, а вот четвёртый уже не смог — 6:3 в пользу Димитрова за 41 минуту.

Во второй партии Медведев уже не имел права на промах. Понимая это, россиянин в первом же гейме оформил брейк — Димитров начал с 40:15, но затем стал ошибаться. Такое начало сета добавило уверенности россиянину, а болгарина, наоборот, немного сбило с толку. Из первых шести геймов Даниил, который стал гораздо меньше ошибаться и диктовать условия в игре на задней линии, выиграл пять. Единственное, что удалось Григору на этом отрезке, подача под ноль в третьем гейме. Медведев же, подавая на партию при 5:2, также не отдал сопернику ни очка — 6:2 за 35 минут.

В третьем сете, однако, преимущество поначалу было у Димитрова. Он под ноль взял свою подачу, а во втором гейме упустил брейк-пойнт — 1:1. В третьем гейме брейк-пойнт был уже у Медведева, но он в ответственный момент сорвал удар. А в седьмом гейме россиянин дал сопернику уйти с двух брейк-пойнтов. Особенно обидно получилось во втором случае, когда Даниил в простой ситуации попал в сетку.

Кульминация настала в девятом гейме. Димитров рисковал, но ошибался, и Медведев в итоге под ноль взял его подачу. А развязка — в 10-м. Даниил подал на матч, реализовав первый же матчбол, — 3:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 7 минут. Отметим, что на счету нашего теннисиста оказалось целых 14 эйсов — весьма достойный показатель.

Вот так Медведев продолжил защиту титула на турнире в Вене. В четвертьфинале он сыграет с Кареном Хачановым (8).