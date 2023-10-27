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22:36 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

ТАСС, 27 октября. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Рублева, имеющего на турнире 3-й номер посева. Зверев был посеян под 5-м номером. В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча между представителем США Фрэнсисом Тиафо (7-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (2). В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев (1) встретится с греком Стефаносом Циципасом (4).

Рублеву 26 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

26-летний Зверев располагается на 10-й позиции в мировом рейтинге, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль, победив в финале россиянина Карена Хачанова.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).

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