Соболенко и Рыбакина сыграют в одной группе на Итоговом турнире WTA

ТАСС, 28 октября. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко попала в одну группу с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, американкой Джессикой Пегулой и гречанкой Марией Саккари на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Канкуне.

Соболенко первый матч проведет против Саккари, Рыбакина — против Пегулы. Игры пройдут 29 октября.

В другом квартете сыграют представительница Польши Ига Свёнтек, американка Коко Гауфф, Онс Жабер из Туниса и чешская теннисистка Маркета Вондроушова. В соревнованиях также должна была принять участие Каролина Мухова из Чехии, но из-за травмы она вынуждена была сняться с турнира. Ее заменила Саккари.

Единственной представительницей России на турнире будет Вера Звонарева, которая вместе с немкой Лаурой Зигемунд примет участие в соревнованиях парного разряда. Звонарева и Зигемунд попали в одну группу с с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Габриэлой Дабровски из Канады, которым уступили в финале Открытого чемпионата США в сентябре. В одном квартете с ними также сыграют американская пара Гауфф — Пегула и чешский дуэт Барбора Крейчикова — Катерина Синякова.

В полуфинал выйдут по две спортсменки и по две пары, занявшие первые два места в своих группах.