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18:38 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев вышел в девятый финал турнира ATP в сезоне

В полуфинале турнира в Вене россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 октября. Россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. У Циципаса был четвертый номер посева. В финале россиянин встретится с победителем матча между своим соотечественником Андреем Рублевым (третий номер посева) и итальянцем Янником Синнером (второй).

Медведев вышел в девятый финал в сезоне. В 2023 году он выиграл пять титулов ATP. Медведев является действующим победителем турнира в Вене. Россиянин ни разу не выигрывал одни и те же соревнования ATP дважды.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Циципасу 25 лет, он является седьмой ракеткой мира. На счету теннисиста 10 титулов ATP. Грек дважды выходил в финал турниров Большого шлема — на Открытом чемпионате Франции (2021) и на Открытом чемпионате Австралии (2023).

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Из россиян турнир также выигрывал Рублев (2020).

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