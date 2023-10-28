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20:22 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Вене

В полуфинале он уступил итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 октября. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Синнера, имеющего на турнире 2-й номер посева. Рублев был посеян под 3-м номером. В финале итальянец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (1-й номер посева).

Медведев и Синнер встретятся в восьмой раз. 4 октября итальянец выиграл у россиянина в финале турнира в Пекине, до этого Медведев шесть раз подряд победил Синнера.

Рублеву 26 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в мировом рейтинге. В активе итальянца девять титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).

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