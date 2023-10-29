Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Рома
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Колорадо
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
33
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лутон Таун
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Монако
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Гавр
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Удинезе
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Автомобилист
42
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Осасуна
21
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Металлург Мг
43
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
ПСЖ
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь РС
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фрозиноне
43
Хоккей. НХЛ
30.10
Эдмонтон
Калгари
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Динамо Мн
34
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Торпедо
12
Все события
Фоторепортажи
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
19:26 (мск), источник: ТАСС

Медведев уступил Синнеру в финале теннисного турнира в Вене

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу итальянца.

Наверх
Источник: AP 2023

ТАСС, 29 октября. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под вторым номером. У Медведева был первый номер посева.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в мировом рейтинге. В активе итальянца теперь 10 титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев выиграл турнир 2022 года, из россиян его победителем также становился Андрей Рублев (2020).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь