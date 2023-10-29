Медведев уступил Синнеру в финале теннисного турнира в Вене

ТАСС, 29 октября. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под вторым номером. У Медведева был первый номер посева.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в мировом рейтинге. В активе итальянца теперь 10 титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала.