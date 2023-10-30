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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Приятно, что попала в историю». Лучшая юниорка мира в теннисе — россиянка Корнеева

Чемпионка ТБШ завершила год победой на Итоговом турнире ITF и подвела итоги прорывного сезона.

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Источник: AFP 2023

Алина Корнеева завершила невероятный сезон на приятной ноте: оформила исторический Итоговый ITF. И если 2023-й тогда ещё 15-летняя юниорка начинала 525-й ракеткой мира, то после случился российский финал (и титул) на Australian Open с Миррой Андреевой, трофей «Ролан Гаррос» и победы на турнирах серии ITF Pro. Теперь 162-я в рейтинге WTA Корнеева берёт матчи и на элитном уровне, а в то же время сдаёт домашку, слушает историю и мечтает о миксте с Новаком Джоковичем.

«Приятно, что тебя, образно, в какой-то книжке записали»

— Алина, Итоговый ITF показался легкой прогулкой — 6:0, 6:3? Как-то совсем уныло для финала лучших?

 — Точно так не могу сказать — турнир был непростым. На финал с японкой Сарой Саито, думаю, просто лучше подготовилась: план сто раз обсудили, всё запомнила и смогла чётко ему следовать. Матч по счёту казался легче полуфинала, но по теннису, опять же, было сложнее.

— Паникуете по ходу матча, когда что-то идёт не по плану? Соперницы ведь тоже настраиваются на конкретного соперника.

 — Как раз таки в группе на Итоговом против неё у меня была проблема: был план, на который она предложила свой ответ. Мне он, честно сказать, не понравился (смеётся). Я ничего могла поменять, а когда стало получаться, было поздно. Так что уже в финале мы поменялись ролями.

— Можете назвать себя игроком с планом Б?

 — Наверное, пока нет. Есть только план А. Уже в игре, возможно, что-то с тренером получится обсудить, так как там можно разговаривать.

— Вы вошли в историю: стали лишь второй россиянкой после Ани Блинковой с Итоговым в кармане. Это важно для вас: быть частью чего-то большего, истории своей страны?

 — Честно, об этом не знала, даже не думала. Но очень приятно, что в какой-то истории, в какой-то книжке меня, образно, записали. Однако не хочу на этом останавливаться. Сама за такими моментами не слежу, только если мне говорят, потому что сразу много лишних мыслей в голову приходит.

АЛИНА КОРНЕЕВА С ТИТУЛОМ ИТОГОВОГО ITF | Источник: Соцсети

— Этот титул что-то значит для вас? Или уже как по накатанной?

 — Очень рада титулу — юниорский год был неплохим. И завершить его на такой ноте, кажется, здорово, я довольна. Возможно, ощущаю себя так же, как и после победы на «Большом шлеме», потому что значимость этих турниров на юниорском уровне почти одинаковая. Да и заканчивать год поражением совсем не хочется!

— Финальную черту провели? Или тема юниорских ТБШ всё же не закрыта?

 — До Итогового обсуждали это с командой: по плану, наверное, последний наш юниорский турнир, но, честно, загадывать не хочу, так как в юниорском туре мне ещё два года можно играть. И мы не знаем, что будет завтра, послезавтра или через год. Поэтому я загадывать не хочу.

Конечно, в планах попадать на ТБШ напрямую. Сейчас нет возможности играть много взрослых турниров, но по максимуму брать то количество, которое возможно — пользоваться этим. Цель — подниматься в рейтинге.

«Уже дома было приятно просто поесть котлеток с картошечкой»

— Вы впервые были в Азии. Какие интересные воспоминания увезли?

 — Да, впервые в жизни. Наверное, самое запоминающееся, что пришло в голову и я никогда не забуду, это люди в Китае и в частности в Гонконге. Они очень добрые, всегда с улыбкой к тебе обращаются, а иногда подбегают, как будто мегазвезду видят — на кого я совсем пока не похожа — и хотят сфотографироваться. Постоянно улыбаются, готовы помочь, хотя с этим бывали сложности: английский у них не на топовом уровне. С такими воспоминаниями я вернулась в Москву. В такой обстановке сразу приятнее находиться.

— Как быстро привыкли к еде? Или те же столичные суши?

 — С этим была проблемка, но я понимаю, что они к этой острой еде уже привыкают с детства и надо просто смириться. Хотя было сложно, потому что везде остро. Мы даже уточняли, есть ли там что-то острое, на что они отвечали: «Нет, нет, нет». Мы один маленький кусочек съедаем, а у нас уже всё горит. Но для них, видимо, это не предел. Когда вернулась домой, было приятно просто поесть котлеток с картошечкой.

— Вы же с мамой и тренером ездили. Завтраки сами не готовили? Или в супермаркетах тоже локальная еда?

 — В магазинах всё на китайском. Могли понять и разобрать лишь чипсы Lay’s и «Доширак». В отеле жили, поэтому самим не было возможности готовить.

Источник: AP 2023

«В системе WTA знают всё об игроке: вплоть до аллергии»

— В октябре вы дебютировали на турнире WTA, дойдя до второго круга в Гонконге. Что это были за ощущения? Из разряда — запомню на всю жизнь?

 — Не скажу, что запомню этот матч на всю жизнь, но опыт очень хороший. Недовольна результатом — он мог быть намного лучше! Однако для первого турнира я довольно хорошо сыграла, к тому же узнала игроков, поближе познакомилась с организацией турнира. Надеюсь, скоро удастся влиться в WTA-систему.

— О каких тонкостях в организации идёт речь?

 — В WTA всё очень сложно, например, заявки на турнир — слишком продуманно. Всё есть в одной системе, но, чтобы это понять, потребовалось пообщаться с организаторами WTA, судьями — они объясняли. Да и сама организация юниорского тура и про-тура разная. Во втором случае у тебя на кортах есть всё, что нужно — в магазин вообще не надо ходить. Отель и питание — всё другое. Лучше. В будущем хотелось бы чаще при такой организации играть.

— Уточняют, допустим, есть ли аллергия на что-либо?

 — Чтобы зарегистрироваться в WTA, проходила много курсов — там меня обо всём спрашивали. Даже уточняла: «Хотите всё узнать о моей жизни?» Так что и вопрос про аллергию туда входил. В этой системе есть всё: что меня тревожит, есть или нет проблем со здоровьем.

— О возможной бессоннице они тоже в курсе…

 — (Смеётся.) Да-да!

«Совсем взрослой я себя не чувствую: домашка, мытьё посуды»

— Чувствуете себя одной из них? Или коленки трясутся?

 — Коленки точно не трясутся, наоборот, всё очень интересно. На юниорском уровне не все друг с другом здороваются, а тут как бы и не общаются, но обязательно при встрече, на том же завтраке, поприветствуют тебя. Так что не чувствую дискомфорта или нервозности. Много общалась с русскими девочками о жизни, теннисе. С той же Соней Лансере, Камиллой Рахимовой, Миррой Андреевой.

— Есть ощущение, что вам нечего терять в силу молодости: давления потому и меньше?

 — Конечно. Если выхожу на матч и играю с девочкой такого же возраста, думаю, у нас одни ощущения. А когда выхожу с игроками уже постарше меня — за 30 лет — на неё давления больше, она нервничает больше. Я же его совсем не чувствую.

— Выигрывая турниры и матчи на уровне про-тура, насколько перестаёшь чувствовать себя ребёнком-подростком? Жизнь отличается?

 — Не могу сказать, что чем-то отличается: мне также приходится учиться, к сожалению (смеётся). Совсем взрослой я себя не чувствую, но понимаю, что нужно вести себя намного взрослее на тренировках или в матчах, если хочу быть там, в про-туре. А я себя такой пока что совсем не чувствую!

— Домашка, мытьё посуды, мальчишки — всё как у всех?

 — Мальчишек, конечно, нет ещё.

— А краши в про-туре?

 — АTP-тур вообще симпатичный, но не могу сказать, что у меня есть краш. Просто приятно смотреть, как они выглядят на корте.

Источник: AFP 2023

«Люблю изучать историю, особенно, слушать про Россию»

— 16 лет — это девятый, 10-й класс? Как проходит обучение?

 — Да, 10-й. Домашняя работа обязательна, так что стараюсь вовремя её делать, поэтому помогают и друзья, и родители. У меня после шестого класса пошли онлайн-уроки, что, наверное, намного проще, чем ходить в школу.

— Уже выбрали какое направление: гуманитарий, физик?

 — Никакое, направление одно — теннис! Поэтому уже хочу окончить школу, сдать всё, что нужно, и поступить, дай бог, в РГУФКСМиТ на тренера. Но, если честно, не думала об этом. Может, на тренера-психолога.

— Вы, наверное, не на золотую медаль идёте.

 — Нет-нет, вы что! Это совсем не обо мне.

— То есть даже тройки в дневнике есть?

 — Нет, просто цели такой никогда не стояло. Хотя есть друзья, для которых очень важно окончить школу только с пятёрками. Я же не считаю, что это настолько необходимо: знать всё на 5, сдать ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов? Уверена, что нужно уметь писать, считать, вести диалог с людьми. И знать историю.

— Любимый предмет?

 — Наверное, да.

— Какой период, отрезок интереснее?

 — Есть предметы, которые я совсем не люблю делать. А истории могу уделить время, послушать что-то про Россию, военные действия того времени. Не могу сказать, что я её знаю, просто интересно слушать.

«В миксте сыграла бы с Джоковичем или Димитровым, в паре — с Павлюченковой»

— С кем из WTA поединок может вас внутренне уверить, что вот тут играете хорошо, тут — недостаточно. Такой срез сделать?

 — Хм, никогда не думала об этом. Женский теннис своеобразный: когда любая из топ-150 может обыграть любую из топ-10. Не скажу, что на кого-то равняюсь или с кем-то хочу сыграть. Просто иду шаг за шагом. Я уже сейчас, в Гонконге, наблюдала, какой там уровень, чего не хватает, над чем нужно поработать.

— А если от общего к частному?

 — Теннис — конкурентный спорт, так что не обо всём хочу говорить. Но, скорее, это психология и опыт. Девочки опытнее ведут себя иначе, немного увереннее: у них есть отработанная тактика и понимание, как себя вести при определённом счёте.

— С кем бы сыграли в миксте и в паре?

 — С нашими ребятами было бы прикольно сыграть. Из иностранных игроков? С Новаком Джоковичем, наверное. Но надо смотреть на вещи реально. Димитров нравится. Почему бы и нет? В женской паре, допустим, с Настей Павлюченковой. Из иностранок — с Ариной Соболенко, Кори Гауфф.

— Как будете теперь отдыхать после сезона?

 — Сейчас, главное, сделать визу, уже получили второй паспорт, чтобы было удобнее летать. К брату через недельку съездим в Казань, он за них играет, с июня не виделись. И, наверное, в гости к друзьям в Нижний Новгород. Нужно и с друзьями в Москве повидаться. Да и на кровати я люблю полежать — ничего не делать.

— Книжки почитать?

 — Когда есть свободное время от тенниса — надо. Классика или что-то из нового? Наверное, люблю больше детективы. Классику не люблю, это точно не моё, тяжело, сразу засыпаю (смеётся).

АЛИНА КОРНЕЕВА ПРОВОДИТ ВРЕМЯ В АЗИИ | Источник: Соцсети

— Можете как-то подвести черту, итог этого сезона? Какие были ожидания? Сбылись?

— Не было конкретных целей на этот год, потому что прошлый сезон заканчивала с мыслью, что поеду на Australian Open и попробую выступить на юниорском «Шлеме». К счастью, он получился. Потом то же самое с «РГ». У меня не было целей всё выиграть, что получилось в итоге взять, но, конечно, очень довольна годом. Хотя есть и плохие моменты. Теперь надо подвести итоги и понять, над чем работать в следующем сезоне. Конкретной планёрки нет, но будем обсуждать план тренировок, поездок и календарь турниров.

Пока в планах полететь сразу в Австралию в начале сезона, но перед квалификацией АО попробовать сыграть некоторые турниры — Канберру, Аделаиду. Пока не знаем, что лучше играть из-за рейтинга, но 80−90% буду выступать перед Австралией на подготовительном турнире в Новый год.

— Гордитесь собой?

 — Да, горжусь и довольна этим годом. Но, конечно, хочется большего!

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