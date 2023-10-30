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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана прошел полуфиналиста US Open на турнире в Париже

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Мастерса в Париже, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ATP

Встреча первого круга против полуфиналиста US Open — 2022 американца Фрэнсиса Тиафо завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Бублика. Матч длился один час и шесть минут.

Во втором круге казахстанец встретится с чилийцем Николасом Харри.

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