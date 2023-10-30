Первая ракетка Казахстана прошел полуфиналиста US Open на турнире в Париже
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Мастерса в Париже, сообщают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Мастерса в Париже, сообщают Vesti.kz.
Встреча первого круга против полуфиналиста US Open — 2022 американца Фрэнсиса Тиафо завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Бублика. Матч длился один час и шесть минут.
Во втором круге казахстанец встретится с чилийцем Николасом Харри.