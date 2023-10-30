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18:39 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Россиянин Карен Хачанов обыграл австралийца Макса Пёрселла со счетом 6:4, 6:4.

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Источник: Reuters

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл австралийца Макса Пёрселла в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, получившего на турнире 16-й номер посева. Пёрселлу не был присвоен номер посева. Соперник Хачанова по второму кругу определится в матче между сербом Ласло Джере (без номера посева) и французом Люка Ван Ашем (обладатель wild card).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Пёрселлу 25 лет, он располагается на 43-й строчке в мировом рейтинге. На счету спортсмена нет титулов ATP, его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).

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