Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Алькарасом

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина, вышедшего в основную сетку турнира через квалификацию. Мюллеру было выдано специальное приглашение (wild card). Соперником Сафиуллина во втором круге станет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» в помещении. Он относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне. Из российских теннисистов на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).