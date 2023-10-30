Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Алькарасом
Россиянин обыграл француза Александра Мюллера.
Россиянин обыграл француза Александра Мюллера.
ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл француза Александра Мюллера в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина, вышедшего в основную сетку турнира через квалификацию. Мюллеру было выдано специальное приглашение (wild card). Соперником Сафиуллина во втором круге станет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» в помещении. Он относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне. Из российских теннисистов на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).