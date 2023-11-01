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01:00 (мск), источник: ТАСС

Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Париже

В третьем круге россиянин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

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Источник: Reuters

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Сафиуллина, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Алькарас был посеян под вторым номером. В третьем круге Сафиуллин сыграет с россиянином Кареном Хачановым, имеющим 16-й номер посева.

Сафиуллину 26 лет, он является 45-й ракеткой мира. Россиянин не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Алькарасу 20 лет, на его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в 2023 году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2022) и на Уимблдоне (2023).

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).

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