Соболенко уступила Пегуле в матче итогового турнира WTA

В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Американская теннисистка гарантировала себе участие в следующей стадии итогового турнира, еще одна участница полуфинала от группы Бакалар определится в матче Соболенко — Рыбакина, который состоится 3 ноября. Саккари завершила выступление на турнире.