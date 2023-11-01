Соболенко уступила Пегуле в матче итогового турнира WTA

Соболенко, посеянная под первым номером, уступила Пегуле (5-й номер посева) со счетом 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
В другом матче группы Бакалар представительница Казахстана Елена Рыбакина (4-й номер посева) обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Американская теннисистка гарантировала себе участие в следующей стадии итогового турнира, еще одна участница полуфинала от группы Бакалар определится в матче Соболенко — Рыбакина, который состоится 3 ноября. Саккари завершила выступление на турнире.