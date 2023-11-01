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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко уступила Пегуле в матче итогового турнира WTA

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила американке Джессике Пегуле в матче группового этапа на итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, призовой фонд которого составляет 9 миллионов долларов.

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Источник: Reuters

Соболенко, посеянная под первым номером, уступила Пегуле (5-й номер посева) со счетом 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

В другом матче группы Бакалар представительница Казахстана Елена Рыбакина (4-й номер посева) обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Американская теннисистка гарантировала себе участие в следующей стадии итогового турнира, еще одна участница полуфинала от группы Бакалар определится в матче Соболенко — Рыбакина, который состоится 3 ноября. Саккари завершила выступление на турнире.

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