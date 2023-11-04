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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA.

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В финальном матче группы Бакалар спортсменка обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. По ходу матча Арина Соболенко выполнила шесть эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и допустила 15 двойных ошибок. На счету Елены Рыбакиной — пять подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 12 и семь двойных ошибок.

Победа над представительницей Казахстана помогла Арине Соболенко выйти в полуфинал соревнований, уступив в группе только пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле.

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