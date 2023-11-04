Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже

Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал Сосьедад
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Лилль
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Аризона
Виннипег
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Удинезе
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
5.11
Вашингтон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
5.11
Детройт
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.11
Оттава
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.11
Сент-Луис
Монреаль
Хоккей. НХЛ
5.11
Торонто
Баффало
Хоккей. НХЛ
5.11
Филадельфия
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
5.11
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
5.11
Миннесота
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
5.11
Чикаго
Флорида
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
00
Хоккей. НХЛ
5.11
Ванкувер
Даллас
Хоккей. НХЛ
5.11
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.11
Сан-Хосе
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.11
Сиэтл
Калгари
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
61
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Барыс
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо М
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Авангард
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо
43
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
24
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Сибирь
20
Футбол. Первая лига
5.11
Тюмень
Сокол
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
21Этап Гран-при России в Омске
22:44 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «Мастерса» в Париже

Встреча продолжалась три часа и закончилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу первой ракетки мира.

Наверх
Источник: Reuters

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в матче ½ финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Встреча продолжалась три часа и закончилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. У Рублева был пятый номер посева. В финале Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым (без номера посева), который ранее в субботу обыграл грека Стефаноса Циципаса (седьмой номер посева).

Во время загрузки произошла ошибка.

Рублеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира, на его счету 96 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ларионов про вывоз молодежи в НХЛ: сейчас пол-Америки едет в Россию
Бестемьянова: она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь