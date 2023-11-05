WTA провалила организацию Итогового. Звонарева уже несколько дней не может закончить матч

Похоже, это последний случай, когда Итоговый чемпионат WTA проходит в Канкуне (Мексика). Погодные условия оказались настолько ужасными, что расписание турнира полетело в тартарары.

Этот материал опубликован утром в воскресенье мск — по идее, уже должны быть известны участницы финалов в обоих разрядах. Но куда там! В одиночном разряде сыгран только один полуфинал, а в парном даже групповой этап ещё не закончился. В подвешенном состоянии оказалась наша знаменитая теннисистка Вера Звонарёва, трёхкратная чемпионка ТБШ в паре.

В субботу, 4 ноября, удалось отыграть только один полуфинал в одиночном разряде. В нём играли американки Джессика Пегула (5) и Кори Гауфф (3). Пегула не встретила особого сопротивления со стороны Гауфф и одержала убедительную победу.

Джессика начала матч с брейка под ноль, но в четвёртом гейме Кори ответила — 2:2. Следующие четыре гейма забрала Пегула, которая смогла уйти с 0:30, подавая на сет, — 6:2. Во второй партии преимущество Джессики было ещё более убедительным. Она вела 4:1 с двумя брейками, в шестом гейме спасла брейк-пойнт, а в седьмом приняла на матч, реализовав второй матчбол, — 6:2, 6:1 чуть более чем за час.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239688&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне удалось взять себя в руки в конце года. Я проделала хорошую работу по перезагрузке, приехав сюда. Не очень приятно было уезжать из Форт-Уэрта со счетом 0−6 [в 2022 году]. Рада, что мне удалось переломить ситуацию. Я нашла способ добиться успеха. Чувствую себя уверенно перед финалом.



Фаворит ли я в финале? Нет, я не считаю себя фаворитом, учитывая, что две девушки [Соболенко и Свёнтек] стоят в рейтинге выше меня. Скорее всего, я буду считаться аутсайдером, несмотря на то что играю в отличный теннис. Это, наверное, самый большой финал в моей жизни. Он придаст мне большую уверенность в следующем году», — цитирует Пегулу пресс-служба WTA.

«Она хорошо играла в условиях ветра, а я нет. Имею в виду, что мы были в одинаковых условиях. Просто она справилась с ними лучше, чем я», — добавила Гауфф.

А второй полуфинал Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Свёнтек (Польша, 2) пришлось прервать при счёте 2:1 в пользу Свёнтек при 30:30 на подаче Соболенко в четвёртом гейме.

Арина Соболенко

Наконец, 39-летняя Звонарёва вообще не выходила на корт, чтобы доиграть свой матч группового этапа в парном разряде. Он должен был пройти ещё в пятницу, но теперь закончится не раньше воскресенья. Вера и выступающая с ней в тандеме немка Лаура Зигемунд противостоят американскому дуэту Кори Гауфф/Джессика Пегула. Первый сет американки выиграли со счётом 6:3, а вторая партия была остановлена при 1:1, 40:30 на подаче российско-немецкого дуэта, — это было ещё в пятницу.

Вкратце напомним расклад: если Звонарёва и Зигемунд победят Гауфф и Пегулу, то пройдут в полуфинал со второго места. Если проиграют в двух сетах, то желанное второе место достанется Кори и Джессике. А если американки победят в трёх партиях, то у трёх пар будет по одной победе в трёх играх и одинаковый процент выигранных сетов. И тогда всё решит процент выигранных геймов.

Вся эта ситуация привела к тому, что легендарная Мартина Навратилова в открытой форме призвала руководителя WTA Стива Саймона покинуть свой пост.

«Может быть, пришло время для нового руководства. Но лично для меня это женская ассоциация. И во главе её было всего три женщины. Я думаю, пришло время. Надеюсь, когда у нас появится новый лидер, это будет женщина. Многие из них подходят для этой работы. Стиву будет трудно оставаться на этой работе.



Принятие этого решения не должно было произойти так поздно в этом году. Была череда плохих решений. В конце концов, Стив Саймон был боссом в течение девяти лет, и вот мы здесь… Мы собираемся приехать в Канкун в сезон дождей? Нельзя надеяться, что на главном мероприятии WTA не будет дождя. Надо признать свои неверные решения и после этого сделать какой-то выбор. Нам нужен лидер, который заботится о женщинах. Тот, кто заботится о своём благополучии, средствах к существованию и своём психическом здоровье. Кто поймёт этих женщин лучше, чем другая женщина?» — приводит слова Навратиловой The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).