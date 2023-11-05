WTA провалила организацию Итогового. Звонарева уже несколько дней не может закончить матч
Непрекращающиеся дожди стали непреодолимым препятствием.
Непрекращающиеся дожди стали непреодолимым препятствием.
Похоже, это последний случай, когда Итоговый чемпионат WTA проходит в Канкуне (Мексика). Погодные условия оказались настолько ужасными, что расписание турнира полетело в тартарары.
Этот материал опубликован утром в воскресенье мск — по идее, уже должны быть известны участницы финалов в обоих разрядах. Но куда там! В одиночном разряде сыгран только один полуфинал, а в парном даже групповой этап ещё не закончился. В подвешенном состоянии оказалась наша знаменитая теннисистка Вера Звонарёва, трёхкратная чемпионка ТБШ в паре.
В субботу, 4 ноября, удалось отыграть только один полуфинал в одиночном разряде. В нём играли американки Джессика Пегула (5) и Кори Гауфф (3). Пегула не встретила особого сопротивления со стороны Гауфф и одержала убедительную победу.
Джессика начала матч с брейка под ноль, но в четвёртом гейме Кори ответила — 2:2. Следующие четыре гейма забрала Пегула, которая смогла уйти с 0:30, подавая на сет, — 6:2. Во второй партии преимущество Джессики было ещё более убедительным. Она вела 4:1 с двумя брейками, в шестом гейме спасла брейк-пойнт, а в седьмом приняла на матч, реализовав второй матчбол, — 6:2, 6:1 чуть более чем за час.
«Мне удалось взять себя в руки в конце года. Я проделала хорошую работу по перезагрузке, приехав сюда. Не очень приятно было уезжать из Форт-Уэрта со счетом 0−6 [в 2022 году]. Рада, что мне удалось переломить ситуацию. Я нашла способ добиться успеха. Чувствую себя уверенно перед финалом.
Фаворит ли я в финале? Нет, я не считаю себя фаворитом, учитывая, что две девушки [Соболенко и Свёнтек] стоят в рейтинге выше меня. Скорее всего, я буду считаться аутсайдером, несмотря на то что играю в отличный теннис. Это, наверное, самый большой финал в моей жизни. Он придаст мне большую уверенность в следующем году», — цитирует Пегулу пресс-служба WTA.
«Она хорошо играла в условиях ветра, а я нет. Имею в виду, что мы были в одинаковых условиях. Просто она справилась с ними лучше, чем я», — добавила Гауфф.
А второй полуфинал Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Свёнтек (Польша, 2) пришлось прервать при счёте 2:1 в пользу Свёнтек при 30:30 на подаче Соболенко в четвёртом гейме.
Арина Соболенко
Наконец, 39-летняя Звонарёва вообще не выходила на корт, чтобы доиграть свой матч группового этапа в парном разряде. Он должен был пройти ещё в пятницу, но теперь закончится не раньше воскресенья. Вера и выступающая с ней в тандеме немка Лаура Зигемунд противостоят американскому дуэту Кори Гауфф/Джессика Пегула. Первый сет американки выиграли со счётом 6:3, а вторая партия была остановлена при 1:1, 40:30 на подаче российско-немецкого дуэта, — это было ещё в пятницу.
Вкратце напомним расклад: если Звонарёва и Зигемунд победят Гауфф и Пегулу, то пройдут в полуфинал со второго места. Если проиграют в двух сетах, то желанное второе место достанется Кори и Джессике. А если американки победят в трёх партиях, то у трёх пар будет по одной победе в трёх играх и одинаковый процент выигранных сетов. И тогда всё решит процент выигранных геймов.
Вся эта ситуация привела к тому, что легендарная Мартина Навратилова в открытой форме призвала руководителя WTA Стива Саймона покинуть свой пост.
«Может быть, пришло время для нового руководства. Но лично для меня это женская ассоциация. И во главе её было всего три женщины. Я думаю, пришло время. Надеюсь, когда у нас появится новый лидер, это будет женщина. Многие из них подходят для этой работы. Стиву будет трудно оставаться на этой работе.
Принятие этого решения не должно было произойти так поздно в этом году. Была череда плохих решений. В конце концов, Стив Саймон был боссом в течение девяти лет, и вот мы здесь… Мы собираемся приехать в Канкун в сезон дождей? Нельзя надеяться, что на главном мероприятии WTA не будет дождя. Надо признать свои неверные решения и после этого сделать какой-то выбор. Нам нужен лидер, который заботится о женщинах. Тот, кто заботится о своём благополучии, средствах к существованию и своём психическом здоровье. Кто поймёт этих женщин лучше, чем другая женщина?» — приводит слова Навратиловой The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).
Согласны с Мартиной?