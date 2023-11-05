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19:07 (мск), источник: ТАСС

Джокович стал победителем турнира в Париже и выиграл 40-й титул серии «Мастерс»

В финале серб победил болгарина Григора Димитрова.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 5 ноября. Серб Новак Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Димитров выступал без номера посева. Сербский теннисист продлил победную серию до 18 матчей. В последний раз он проиграл в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу 16 июля.

Джокович в 40-й раз стал победителем турнира серии «Мастерс», он лидирует среди теннисистов по этому показателю. Его ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль (36). В нынешнем сезоне Джокович победил на втором турнире серии «Мастерс», в августе он выиграл соревнования в Цинциннати (США, штат Огайо). Престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира, на его счету теперь 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место. Выше него только швейцарец Роджер Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).

Димитрову 32 года, он располагается на 17-й строчке мирового рейтинга. На его счету восемь титулов ATP. Димитров трижды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2017 году он стал победителем Итогового турнира ATP.

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард», его общий призовой фонд превысил €5,77 млн. Джокович в седьмой раз победил на данных соревнованиях, ранее он побеждал в столице Франции в 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 годах. В 2022 году Джокович проиграл в финале датчанину Хольгеру Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).

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