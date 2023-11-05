Джокович стал победителем турнира в Париже и выиграл 40-й титул серии «Мастерс»

ТАСС, 5 ноября. Серб Новак Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Димитров выступал без номера посева. Сербский теннисист продлил победную серию до 18 матчей. В последний раз он проиграл в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу 16 июля.

Джокович в 40-й раз стал победителем турнира серии «Мастерс», он лидирует среди теннисистов по этому показателю. Его ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль (36). В нынешнем сезоне Джокович победил на втором турнире серии «Мастерс», в августе он выиграл соревнования в Цинциннати (США, штат Огайо). Престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира, на его счету теперь 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место. Выше него только швейцарец Роджер Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).

Димитрову 32 года, он располагается на 17-й строчке мирового рейтинга. На его счету восемь титулов ATP. Димитров трижды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2017 году он стал победителем Итогового турнира ATP.