Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Локомотив
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Ростов
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Енисей
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Алания
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Северсталь
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Рубин
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
Волгарь
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Вегас
42
Футбол. Первая лига
18:30
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Нью-Джерси
24
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрозиноне
Эмполи
Футбол. Зарубежный
5.11
Реал
Райо Вальекано
00
Футбол. Зарубежный
5.11
Ницца
Ренн
20
Футбол. Зарубежный
5.11
Фиорентина
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
5.11
Вильярреал
Атлетик
23
Все события
Фоторепортажи
13Церемония вручения «Золотого мяча»
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Свентек обыграла Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в финал Итогового турнира WTA.

Наверх
Источник: Reuters

На стадии полуфинала она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Свёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Соболенко три подачи навылет, четыре двойных ошибки. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

Отметим, матч Соболенко и Свёнтек был растянут на два дня, поскольку в субботу их встреча была прервана в первом сете из-за дождя.

В решающем матче турнира Свёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинальном матче обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь