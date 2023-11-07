Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Челси
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Сассуоло
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Бостон
Футбол. Зарубежный
6.11
Фрозиноне
Эмполи
21
Футбол. Премьер-лига
6.11
Сочи
Динамо
33
Хоккей. КХЛ
6.11
Динамо Мн
Авангард
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Эдмонтон
Футбол. Первая лига
6.11
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первая лига
6.11
Торпедо
Волгарь
03
Хоккей. КХЛ
6.11
Витязь
Динамо М
13
Хоккей. КХЛ
6.11
Спартак
СКА
32
Футбол. Премьер-лига
6.11
Урал
Рубин
01
Футбол. Первая лига
6.11
Шинник
Алания
33
Хоккей. КХЛ
6.11
Куньлунь РС
Северсталь
Б
34
Футбол. Первая лига
6.11
Акрон
Енисей
31
Хоккей. КХЛ
6.11
Автомобилист
Сибирь
Б
23
Хоккей. КХЛ
6.11
Салават Юлаев
Нефтехимик
34
Футбол. Премьер-лига
6.11
Оренбург
Ростов
11
Все события
Фоторепортажи
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Проще не стало». Элина Свитолина рассказала о напряжённости в матчах с россиянками

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что в прошедшем сезоне ей непросто давались матчи с россиянками.

Наверх

"Проще не стало: на корте и за его пределами ещё много чего происходит. Присутствие в раздевалке и матчи с ними (россиянками) требуют много энергии, потому что я понимаю, что они представляют свою страну, а я — свою. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на корт играть с ними, то получаю большую мотивацию, чувствую дополнительную ответственность. Это отнимает у меня много энергии, но нужно думать, что давление — это привилегия.

Этот год выдался истощающим, мне всё ещё было тяжело с моральной точки зрения, но я каждый день находила мотивацию продолжать работать, продолжать идти по своему профессиональному пути, потому что знаю, что могу использовать его как платформу для более важных вещей и повышения осведомлённости об Украине и сбора денег для детей", — приводит слова Свитолиной Daily Mail.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь