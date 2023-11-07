«Проще не стало». Элина Свитолина рассказала о напряжённости в матчах с россиянками

"Проще не стало: на корте и за его пределами ещё много чего происходит. Присутствие в раздевалке и матчи с ними (россиянками) требуют много энергии, потому что я понимаю, что они представляют свою страну, а я — свою. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на корт играть с ними, то получаю большую мотивацию, чувствую дополнительную ответственность. Это отнимает у меня много энергии, но нужно думать, что давление — это привилегия.