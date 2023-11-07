Невероятно! 39-летняя Звонарёва завоевала титул на Итоговом, несмотря на жуткие условия

Россиянка Вера Звонарёва — победительница Итогового турнира — 2023! В паре с немкой Лаурой Зигемунд они последними квалифицировались в Канкун, но прошли до конца и в финале переиграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4. Погода сегодня, кажется, как никогда за прошлую неделю, благоволила хорошему и непрерывному матчу.

На старте встречи всё шло своим чередом. Ощущалось, что каждая теннисистка на корте находилась под своим уровнем давления — у американки и австралийки он был побольше — но все забрали по первой подаче. В третьем гейме Меликар-Мартинес и Перес были настойчивы, но наошибались и отдали свою мини-партию. Немецко-российский дуэт сделал брейк.

В следующем гейме американка и австралийка захотели забрать упущенную мини-партию, но желание россиянки и немки подтвердить своё преимущество оказалось сильнее. В пятом гейме Вера и Лаура вели с тремя брейк-пойнтами, но упустили возможность забрать подачу соперниц и уйти ещё дальше вперёд по счёту. В итоге не без борьбы, но Звонарёва и Зигемунд забрали первый сет — 6:4.

Единственной значительной проблемой в игре Зигемунд и Звонарёвой были ошибки в критически важных розыгрышах. В первой партии немка и россиянка реализовали только один брейк-пойнт из восьми. В начале второго сета они упустили две возможности забрать подачу соперниц. Свой максимум Лаура и Вера показывали на решающих мячах, когда игра была уже на тоненького.

Во второй партии Звонарёва и Зигемунд так же, как в первом сете, сделали брейк и запаслись игровым преимуществом. Меликар-Мартинес и Перес сопротивлялись, к концу партии удерживали свои подачи, но сделать обратный брейк так и не смогли. Немецко-российский тандем оказался сильнее. Всё-таки Лаура сегодня была крайне агрессивна, а Вера — точна. На подаче россиянки завершился второй сет — 6:4 — а вдобавок к нему и вся встреча.

Соперницами Звонарёвой и Зигемунд в сегодняшнем финале были 30-летняя американка Николь Меликар-Мартинес и 28-летняя австралийка Эллен Перес. На турнире девушки посеяны под восьмым номером. На пути к финалу они одержали три победы и потерпели одно поражение.

Что касается выступлений Меликар-Мартинес и Перес вне Итогового, то девушки встали в пару в 2022 году. Вместе они сыграли в восьми финалах турниров WTA, но выиграли только один из них. На турнирах «Большого шлема» девушки добрались вместе в этом сезоне до полуфинала «Ролан Гаррос». В одиночке американка максимум была 400-й ракеткой мира, а австралийка — 162-й.

У Звонарёвой и Зигемунд дела обстояли и продолжают обстоять веселее, чем у их сегодняшних соперниц. Впервые теннисистки заиграли в дуэте в 2020 году. Вместе они выиграли US Open и вдобавок к нему ещё шесть турниров серии WTA. На сегодняшний день россиянка в парном рейтинге занимает 16-е место, а немка — девятое.

При этом Звонарёва и Зигемунд были заметны и в одиночном разряде. Вера в 2010 году играла в двух финалах ТБШ и была второй ракеткой мира, а Лаура выступала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2020 и входила в топ-10 мирового рейтинга.

Победа в финале такого непростого Итогового, как в этом году, подарила Звонарёвой с Зигемунд восьмой совместный титул.