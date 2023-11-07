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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина прибыла в сборную Казахстана на матчи ЧМ по теннису

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина прибыла в Севилью (Испания), где в составе сборной Казахстана выступит в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФТК

Тренер Рыбакиной — Стефано Вуков опубликовал у себя сторис фото олимпийки с надписью «Казахстан», пометив снимок геотегом Севильи.

Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).
Помимо Рыбакиной в сборную вошли Юлия Путинцева (№ 69), Аружан Сагандыкова (№ 751), Жибек Куламбаева (№ 151 в паре) и Анна Данилина (№ 56 в паре).

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного.

На прошлой неделе Рыбакина впервые в карьере выступила на Итоговом турнире WTA, где одержала одну победу при двух поражениях. Этот результат не позволил казахстанка выйти в плей-офф.

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