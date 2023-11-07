Елена Рыбакина прибыла в сборную Казахстана на матчи ЧМ по теннису

Источник: ФТК

Тренер Рыбакиной — Стефано Вуков опубликовал у себя сторис фото олимпийки с надписью «Казахстан», пометив снимок геотегом Севильи.

Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).

Помимо Рыбакиной в сборную вошли Юлия Путинцева (№ 69), Аружан Сагандыкова (№ 751), Жибек Куламбаева (№ 151 в паре) и Анна Данилина (№ 56 в паре).

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного.