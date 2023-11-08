Сенсацией завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире во Франции

Бублик (№ 32) встречался со 147-й ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини. Матч завершился в пользу соперника казахстанца. При этом Бублик выиграл первый сет со счетом 6:4, но уступил в двух других — 6:7, 6:7.