Сенсацией завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире во Франции
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик выступил во втором круге турнира в Метце (Франция), сообщают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик выступил во втором круге турнира в Метце (Франция), сообщают Vesti.kz.
Бублик (№ 32) встречался со 147-й ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини. Матч завершился в пользу соперника казахстанца. При этом Бублик выиграл первый сет со счетом 6:4, но уступил в двух других — 6:7, 6:7.
Встреча продолжалась два часа и 55 минут.
В следующем круге Фоньини сыграет с победителем пары Абделла Шелбайх (Иордания) — Лоренцо Сонего (Италия).