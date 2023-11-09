Казахстан и Австралия выявили победителя матча на ЧМ по теннису

Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Авангард
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Трактор
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Сочи
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Спартак
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана
Балкани
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
Ак Барс
32
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Серветт Ж
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Бешикташ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:45
Чукарички
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Абердин
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Арис Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ракув
Футбол. Еврокубки
23:00
Хеккен
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпия Л
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Фенербахче
Хоккей. НХЛ
10.11
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.11
Рейнджерс
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.11
Тампа-Бэй
Чикаго
Хоккей. НХЛ
10.11
Коламбус
Даллас
Хоккей. НХЛ
10.11
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
10.11
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
51
Хоккей. НХЛ
10.11
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
10.11
Лос-Анджелес
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Сан-Хосе
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
13Церемония вручения «Золотого мяча»
18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан и Австралия выявили победителя матча на ЧМ по теннису

Казахстан проиграл противостояние из трех матчей Австралии (1:2) в рамках финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

Все решилось во встрече парного разряда — Анна Данилина и Юлия Путинцева потерпели поражение от Сторм Хантер и Эллен Перес — 1:6, 6:4, 5:10.

Напомним, что в первой игре одиночного разряда Анна Данилина уступила Сторм Хантер, а во второй Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла помочь национальной команде.

Казахстан выступает в группе В, где также сыграет против Словении 10 ноября.

На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Призовой фонд турнира — 9,6 миллиона долларов.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь