Казахстан и Австралия выявили победителя матча на ЧМ по теннису

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Все решилось во встрече парного разряда — Анна Данилина и Юлия Путинцева потерпели поражение от Сторм Хантер и Эллен Перес — 1:6, 6:4, 5:10.

Напомним, что в первой игре одиночного разряда Анна Данилина уступила Сторм Хантер, а во второй Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла помочь национальной команде.

Казахстан выступает в группе В, где также сыграет против Словении 10 ноября.

На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.