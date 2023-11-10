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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан узнал цену отсутствия Рыбакиной на ЧМ по теннису

Сборная Казахстана по теннису неудачно выступает в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в испанской Севилье, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Казахстан представлен в группе В, и в первом противостоянии из трех матчей проиграл Австралии — 1:2.

Сегодня, 10 ноября, наша команда играет против Словении и уступила в первой игре. Анна Данилина проиграла Кайе Юван в двух сетах — 1:6, 0:6.

Отметим, что 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Призовой фонд турнира — 9,6 миллиона долларов.

К сожалению, казахстанской сборной не может помочь первая ракетка страны Елена Рыбакина, у нее проблемы со спиной. И как видно, без нее команда играет неважно.

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