Казахстан узнал цену отсутствия Рыбакиной на ЧМ по теннису

Источник: Соцсети

Казахстан представлен в группе В, и в первом противостоянии из трех матчей проиграл Австралии — 1:2.

Сегодня, 10 ноября, наша команда играет против Словении и уступила в первой игре. Анна Данилина проиграла Кайе Юван в двух сетах — 1:6, 0:6.

Отметим, что 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Призовой фонд турнира — 9,6 миллиона долларов.