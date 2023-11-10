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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана обыграла Словению на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по теннису завершила свое выступление в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг.

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Источник: ktf.kz

В третьем заключительном матче против Словении Анна Данилина и Жибек Куламбаева одержали волевую победу над Вероникой Эрьявец и Элой Милич со счетом 2:6, 6:4, 10:7.

В первой встрече противостояния Казахстан — Словения Анна Данилина проиграла Кайе Юван — 1:6, 0:6. Затем Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек со счетом 2:6, 6:2. Перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы.

Общий счет в противоборстве со Словенией 2:1 в пользу Казахстана. Однако этого не хватило для завоевания путевки в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Все три команды — Казахстан, Австралия и Словения — набрали одинаковое количество очков в группе В, но Словения прошла в полуфинал по лучшей разнице выигранных-проигранных сетов. Казахстанская команда заняла второе место. Замкнули тройку австралийки, которые в прошлом году завоевали второе место на чемпионате мира.

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