Сборная Казахстана обыграла Словению на чемпионате мира

Общий счет в противоборстве со Словенией 2:1 в пользу Казахстана. Однако этого не хватило для завоевания путевки в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Все три команды — Казахстан, Австралия и Словения — набрали одинаковое количество очков в группе В, но Словения прошла в полуфинал по лучшей разнице выигранных-проигранных сетов. Казахстанская команда заняла второе место. Замкнули тройку австралийки, которые в прошлом году завоевали второе место на чемпионате мира.