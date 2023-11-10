Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

В полуфинале соревнования ATP 250 в Метце (Франция) 22-летний россиянин обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 344-й ракетки мира Эрбера 10 эйсов, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.